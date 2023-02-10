Популярна українська співачка Світлана Тарабарова, яка з початку війни залишається в Україні і зараз чекає на третю дитину, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка показала чарівні фото та поділилася своїм досвідом боротьби з токсикозом.

Як видно, на нових знімках Світлана знята, сидячи на дивані в затишній кімнаті. Перед камерою вона з'явилася у чорних штанях та тілесній футболці, а на плечі накинула яскравий помаранчевий светр. Її волосся такого ж помаранчевого відтінку розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка. У руці співачка тримає соковите яблуко.

У підписі до публікації Тарабарова розповіла про токсикоз, з яким вона зіткнулася у перші три місяці кожної вагітності.

"При надії за Іваном мені допомагав Боржомі - ходила із пляшечкою всюди, і люди, які не знали про мій стан - посміхались і підколювали типу "ой, вчора був веселий вечір? Я казала, ага, вже не перший тиждень. При надії з Марією - нажаль, Боржомі вже не допомагав, а рятувала лише гвоздика - сушені квіточки - я підкладала під язик і розсмоктувала годинами, інколи навіть з нею засинала і це реально полегшувало нудоту, майже знімало її. Цю фішку я для себе взяла із Аюрведи, колись лікар мій порадив спробувати і мені допомагало. А от втретє врятували тільки свіжі яблука. Причому їсти багато їх не можна - болить живіт, а от маленький шматочок із кислинкою під язичок - був моїм порятунком", - поділилася Тарабарова.

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