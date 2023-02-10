Популярний український телеведучий Григорій Решетник, який багато років працює на телебаченні та вів проекти "Холостяк" та "Холостяка", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен виклав кумедні кадри із маленьким сином Олександром.

Як видно, на фотографіях знято малюка в теплому об'ємному комбінезоні зі значком у вигляді карти України. Видно, що він має чудовий настрій, він весь час весело посміхається. При цьому маленький Сашко забавно та з дитячою безпосередністю показує у камеру дулі.

За словами зіркового отця Григорія, ці дулі адресовані нашим ворогам: "А ось вам, наші вороги. Олександр Решетник гарантує територіальну цілісність 🇺🇦 вже цього року!"

Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію телеведучого:

"Дулю з маком їм, а не Україну! Маленький красень".

"Така вже гарна дитина".

"Який чудовий хлопчик. Логотип нашої України від підростаючого покоління".

"Який він милий".

"Діти завжди кажуть правду. Олександр її показав".

"Ну що за красень маленький".

"Який молодець. Ще раз переконуюсь, що в нас дуже класна і непереможна нація. А вони нехай радіють вкраденим шубам та унітазам".

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