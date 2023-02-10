Популярна українська співачка, а тепер ще й актриса театру Наталія Могилевська, яка з початку війни залишається в Україні і часто виступає з підтримкою благодійних проектів, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка показала відео зі своєї вистави та розповіла, як провела ніч у Харкові під обстрілами

Як виявилося, Наталія приїхала до Харкова зі своєю виставою та показала у мережі кадри зі сцени. А після виступу зірка залишилася на ніч у місті, яке під ранок зазнало ворожих ударів росіян.

У своєму посту Могилевська розповіла: "Харків’яни, цю жахливу ніч я пережила разом із вами. Обстріли продовжуються. Тримайтеся! Перебувайте в укритті! А я їду до Запоріжжя. І, сподіваюся, ці чортові ракети не завадять нам провести сьогодні таку саму виставу та теплий вечір, як у Вас учора. Тримайтеся".

Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію артистки:

"Прокинулася о 4-й ранку і перша думка: чи встигла Наталя вивезти свою сміливу частину команди? Дякую за вчора, за те, що поділилися своєю історією війни і таким чином дали шанс і нам, у залі, прожити частки своїх історій".

"Сьогодні вночі, коли сиділи з дітьми в коридорі, думала про Вас. Дякую за чудовий, щирий вечір. І наплакалася, і наспівувалась, і посміхнулася, дякую".

"Пишаюся вами, незламна жінка з України. Дякую за "сповідь вашої душі", яка знаходить відгук у мільйонів".

"Яка ви крута. Пишаюся, що в Україні є такі незламні таланти!".

"Дякую за спектакль, емоції, підтримку. Ваш голос дійсно сильніший за Джавелінов".

"Дякую за вчорашній вечір, за те, що в такі важкі часи Ви знаходите силу для того, щоб їздити по всій країні! Це було неймовірно!".

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