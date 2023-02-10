Известная артистка Наталья Могилевская после спектакля осталась на ночь в Харькове, который обстреливали оккупанты.

Популярная украинская певица, а теперь еще и актриса театра Наталья Могилевская, которая с начала войны остается в Украине и часто выступает с поддержкой благотворительных проектов, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка показала видео со своего спектакля и рассказала, как провела ночь в Харькове под обстрелами

Как оказалось, Наталья приехала в Харьков со своим спектаклем и показала в сети кадры со сцены. А после выступления звезда осталась на ночь в городе, который под утро подверглось вражеским ударам россиян.

В своем посте Могилевская рассказала: "Харьковчане, эту ужасную ночь я пережила вместе с вами. Обстрелы продолжаются. Держитесь! Находитесь в укрытии! А я еду в Запорожье. И, надеюсь, эти чертовы ракеты не помешают нам провести сегодня такой же спектакль и теплый вечер, как у Вас вчера. Держитесь".

Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию артистки:

"Проснулась в 4 утра и первая мысль: успела ли Наталья вывезти свою смелую часть команды? Спасибо за вчера, за то, что поделились своей историей войны и таким образом дали шанс и нам, в зале, прожить частицы своих историй".

"Сегодня ночью, когда сидели с детьми в коридоре, думала о Вас. Спасибо за чудесный, искренний вечер. И наплакалась, и напевалась, и улыбнулась, спасибо".

"Горжусь вами, несломленная женщина из Украины. Спасибо за "исповедь вашей души", которая находит отклик у миллионов".

"Какая вы крутая. Горжусь, что в Украине есть такие несгибаемые таланты!".

"Спасибо за спектакль, эмоции, поддержку. Ваш голос действительно сильнее Джавелинов".

"Спасибо за вчерашний вечер, за то, что в такие трудные времена Вы находите в себе силу для того, чтобы ездить по всей стране! Это было невероятно!".

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