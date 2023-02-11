Популярна українська ведуча, а також волонтер та артистка Леся Нікітюк поділилася щасливими фото з рідними, повернувшись до міста. Як відомо, ведуча часто показує особисті фото із родичами, ділиться інформацією про плани на майбутнє та вражає образами на зйомках.

Цього разу Нікітюк порадувала знімками із родичами, повернувшись до батьків. Сама артистка живе у Києві, кілька місяців через вторгнення окупантів не приїжджала до столиці через напружену обстановку, а також волонтерство.

Із батьками у Лесі Нікітюк склалися теплі довірчі стосунки. Також вона не боїться залишати батькам свого собаку на прізвисько Рафік.

Зазначимо, Леся Нікітюк народилася у сім'ї простих робітників.

В одному з інтерв'ю телезірка зізналася, що батьки прищепили дочці працьовитість із ранніх років.

"Передає привіт!" – пише артистка під кадрами.

Нікітюк, яка з початку війни багато волонтерить, а влітку відновила зйомки свого шоу "Ле Маршрутка", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася чарівними кадрами зі своїм напарником та близьким другом та привітала його з днем ​​народження.

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