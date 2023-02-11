Популярная украинская ведущая, а также волонтер и артистка Леся Никитюк поделилась счастливыми фото с родными, вернувшись в город. Как известно, ведущая часто показывает личные фото с родственниками, делится информацией о планах на будущее и впечатляет образами на съемках.

В этот раз Никитюк порадовала снимками с родственниками, вернувшись к родителям. Сама артистка живет в Киеве, несколько месяцев из-за вторжения оккупантов не приезжала в столицу из-за напряженной обстановки, а также волонтерства.

С родителями у Леси Никитюк сложились теплые доверительные отношения. Также она не боится оставлять родителям свою собаку по кличке Рафик.

Отметим, Леся Никитюк родилась в семье простых рабочих.

В одном из интервью телезвезда призналась, что родители привили дочери трудолюбие с самых ранних лет.

"Передает привет!" - пишет артистка под кадрами.

Никитюк, которая с начала войны много волонтерит, а летом возобновила съемки своего шоу "Ле Маршрутка", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась очаровательными кадрами со своим напарником и близким другом и поздравила его с днем рождения.

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