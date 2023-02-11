Популярна співачка Даша Астаф'єва поділилася своїми емоціями після чергового ракетного удару з боку окупантів. Як відомо, вранці 10 лютого відразу кілька областей зазнали ракетної атаки, всього було випущено близько 71-ракети, а збито 61.

Даша Астаф'єва в Інстаграм висловила свою думку, з якою згодні фактично всі українці.

«Мій телефон: «Шановні гості, люба сім'я, повітряна тривога! Запрошуємо вас до бомбосховища»

Тим часом я уві сні: [фото] Як ви за**ли. Якась країна-імпотент…» – пише Астаф'єва.

У мережі взялися відповідати:

«Чудові фото, чудова ти❤️; Дашуня, все правильно кажіть, який правитель, така й країна. 🥵 А ви чарівні; Я в захваті від Вас 😍 Але наше ображати імпотентів, це ж захворювання;

Бензоколонка не може бути країною; Яка краса 😍Яка сукня!! І яка красуня в цій сукні ви. Хоча ви завжди красуня».

Поцікавилися у Даші, як її враження від участі у новому проекті із колегою Лесею Нікітюк.

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