Популярная украинская певица Даша Астафьева поделилась своими эмоциями после очередного ракетного удара со стороны оккупантов. Как известно, утром 10-го февраля сразу несколько областей подверглись ракетной атаке, всего было выпущено около 71-ракеты, а сбито 61.

Даша Астафьева в Инстаграм выразила свое мнение, с которым согласны фактически все украинцы.

«Мой телефон: «Уважаемые гости, дорогая семья, воздушная тревога! Приглашаем вас в бомбоубежище»

Тем временем я во сне: [фото] Как вы за**ли. Какая-то страна-импотент…» - пишет Астафьева.

В сети принялись отвечать:

«Замечательные фото, замечательная ты❤️; Дашуня, все верно говорите, какой правитель, такая и страна. 🥵 А вы очаровательны; Я в восторге от Вас 😍 Но наше оскорблять импотентов, это же заболевание;

Бензоколонка не может быть страной; Какая красота 😍Какое платье!! И какая красавица в этом платье вы. Хотя, вы всегда красотка».

Поинтересовались у Даши, как ее впечатления от участия в новом проекте с коллегой Лесей Никитюк.

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