Цього разу на своїй сторінці в Instagram артист повідомив про НП, яка сталася з його друзями-волонтерами.

"Вчора наші друзі-волонтери, які везли зимову форму і берці на фронт, попали під обстріл. Слава Богу, вони живі і цілі, машина дуже постраждала, форми згоріли і частково берці. Тепер збиратимемо наново, але це все пил, важливо, що Люди вціліли. Прийде день і ми переможемо, прийде день і балалайня зникне з мапи світу назавжди. Але ніколи ми не пробачимо і не забудемо, ЩО наробили ці виродки на нашій землі. Слава Україні та її Захисникам і Захисницям! ✌️", — наголосив Девід Аксельрод.

Нещодавно Девід Аксельрод (ім'я при народженні Володимир Ткаченко) відзначив восьму річницю шлюбу з продюсеркою Оленою Мозговою. Вони одружилися, коли Олена вже була вагітною.

"8 років тому ми сказали - Так! Було сніжно і прохолодно, Вона тримала простий букет білих тюльпанів, а я тримав її, було дуже слизько 😂. В животику Соля буцкала ніжками і ніби казала - Агов, я тут! Я з вами! Незабаром зустрінемось 😉! Ми попросили без Мендельсона і урочистих промов, але від традиційного поцілунку після підписів не відмовились", — зізнавався артист.

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