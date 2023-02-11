В этот раз на своей странице в Instagram артист сообщил о ЧП, которое произошло с его друзьями-волонтерами.

"Вчера наши друзья-волонтеры, которые везли зимнюю форму и берцы на фронт, попали под обстрел. Слава Богу, они живы и целые, машина очень пострадала, формы сгорели и частично берцы. Теперь будем собирать заново, но это все пыль, важно, что Люди уцелели. Придет день и мы победим, придет день и балалайня исчезнет с карты мира навсегда. Но никогда мы не простим и не забудем, ЧТО наделали эти уроды на нашей земле. Слава Украине и ее Защитникам и Защитницам! ✌️", — подчеркнул Девид Аксельрод.

Недавно Дэвид Аксельрод (имя при рождении Владимир Ткаченко) отметил восьмую годовщину брака с продюсером Еленой Мозговой. Они поженились, когда Елена уже была беременна.

"8 лет назад мы сказали – Да! Было снежно и прохладно, Она держала простой букет белых тюльпанов, а я держал ее, было очень скользко 😂. В животике Соля била ножками и будто говорила – Эй, я здесь! Я с вами! Скоро встретимся 😉! Мы попросили без Мендельсона и торжественных речей, но от традиционного поцелуя после подписей не отказались", - признавался артист.

Напомним, Оля Полякова резко ответила хейтерам, оскорбившим ее старшую дочь Машу.

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