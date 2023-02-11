Дружина Віктора Павлика та його концертний директор Катерина Репяхова вирішила відповісти на запитання користувачів мережі у своїх Інстаграм-Сторизах Багато питань стосувалися їхнього спільного з музикантом сина Михайла.

Вона зважилася розповісти, що хлопчик зовсім не показує пальчиком тварин і зовсім не говорить. Щоправда, Катерина Репяхова не переживає через це і вважає, що настане час, коли малюк нормально розмовлятиме.

Також вона зазначила, що віддала свого сина на заняття раннього розвитку, адже на її думку, саме в 1,3 роки саме час віддати туди дитину. Крім того, дружина музиканта додала, що хлопчику було цікаво, і він сам тягнувся до викладачки.

Також Катерина Репяхова розвіяла стереотипи, які на неї повісили підписники та заявила, що не завжди буває спокійною. Наприклад, нещодавно Віктор Павлик її розлютив і вона сильно на нього кричала.

Також вона розповіла, чому вирішила не міняти прізвище. Як пояснила шанувальникам Катерина, вона не захотіла ставати пані Павлик лише тому, що для цього потрібно змінити купу документів.

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