Екатерина Репяхова решилась на смелый шаг и пообещала своим подписчикам в Instagram честно ответить на любой их вопрос.

Жена Виктора Павлика и его концертный директор Екатерина Репяхова решила ответить на вопросы пользователей сети в своих Инстаграм-Сторизах. Много вопросов касались их общего с музыкантом сына Михаила.

Она решилась рассказать, что мальчик совсем не показывает пальчиком на животных и почти не говорит. Правда Екатерина Репяхова не переживает из-за этого и считает, что наступит время, когда малыш будет нормально разговаривать.

Также она отметила, что отдала своего сына на занятия раннего развития, ведь по ее мнению, именно в 1,3 года самое время отдать туда ребенка. Кроме того, жена музыканта добавила, что мальчику было интересно и он сам тянулся к преподавательнице.

Также Екатерина Репяхова развеяла стереотипы, какие на нее повесили подписчики и заявила, что не всегда бывает спокойной. Например, не так давно Виктор Павлик ее разозлил и она сильно на него кричала.

Также она рассказала, почему решила не менять фамилию. Как объяснила поклонникам Екатерина, она не захотела становиться госпожой Павлик только потому, что для этого необходимо изменить кучу документов.

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