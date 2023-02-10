Український танцюрист та хореограф, а також суддя "Україна має талант", Євген Кот показав свою красуню-дружину, поділившись фото у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Євген Кот – успішний український танцюрист та хореограф, який переміг на шоу "Танці зі зірками". Після цього артист зі своєю партнеркою з танців Ксенією Мішиною став суддею "Україна має талант", де ним компанію склав Сергій Притула. Не забуває Євген і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу танцюрист показав свою дружину Наталію Татаринцеву, яка є чотириразовою чемпіонкою світу з танців.

"Все що нам потрібне це кохання та вільна Україна!", - написав Євген у публікації, де показав селфі з дружиною.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Гарна пара";

"А вам ніхто не казав, що ви чимось схожі один на одного?";

"Красуни Котики! Нехай завжди ваші обличчя сяють усмішками".

А до цього Євген показав, як тішить свою дружину.

"Ох, як нам хочеться на гарне тропічне узбережжя, лежати на пляжі та насолоджуватися один одним!"

Але це лише після нашої перемоги!

Віримо у наших хлопців та дівчат із ЗСУ!

Тримаємо сильний тил!

Але не забуваємо жити, бо ця боротьба заради життя!

Нехай війна не краде нашу молодість!

Живіть, кохайте, мрійте!", - написав зірка.

Нагадаємо, суддя "Україна має талант" Кіт вразив розтяжкою під час ніжностей із дружиною

Також Poluteka писала, що дружина судді "Україна має талант" Кота зізналася, чия ініціатива була збільшити бюст

А ще Politeka повідомляла, що суддя "Україна має талант" Кіт скинув понад 10 кг і показав результат



