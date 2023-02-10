Как пишет Politeka.net, Евгений Кот - успешный украинский танцор и хореограф, который победил на шоу "Танці з зірками". После этого артист со своей партнершей по танцам Ксенией Мишиной стал судьей "Україна має талант", где им компанию составил Сергей Притула. Не забывает Евгений и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз танцор показал свою жену Наталью Татаринцеву, которая является четырехкратной чемпионкой мира по танцам.
"Все что нам нужно это любовь и свободная Украина!", - написал Евгений в публикации, где показал селфи с женой.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Хорошая пара";
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"А вам никто не говорил, что вы чем-то похожи друг на друга?";
"Красотуны Котики! Пусть всегда ваши лица сияют улыбками".
А до этого Евгений показал, как радует свою супругу.
"Ох, как нам хочется на хорошее тропическое побережье, лежать на пляже и наслаждаться друг другом!
Но это только после нашей победы!
Верим в наших ребят и девушек из ВСУ!
Держим сильный тыл!
Но не забываем жить, потому что эта борьба ради жизни!
Пусть война не ворует нашу молодость!
Живите, любите, мечтайте!", - написал звезда.
Напомним, судья "Україна має талант" Кот впечатлил растяжкой во время нежностей с женой
Также Poluteka писала, что жена судьи "Україна має талант" Кота призналась, чья инициатива была увеличить бюст
А еще Politeka сообщала, что судья "Україна має талант" Кот сбросил больше 10 кг и показал результат