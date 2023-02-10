Украинский танцор и хореограф, а также судья "Україна має талант", Евгений Кот показал свою красотку-жену, поделившись фото в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Евгений Кот - успешный украинский танцор и хореограф, который победил на шоу "Танці з зірками". После этого артист со своей партнершей по танцам Ксенией Мишиной стал судьей "Україна має талант", где им компанию составил Сергей Притула. Не забывает Евгений и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз танцор показал свою жену Наталью Татаринцеву, которая является четырехкратной чемпионкой мира по танцам.

"Все что нам нужно это любовь и свободная Украина!", - написал Евгений в публикации, где показал селфи с женой.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Хорошая пара";

"А вам никто не говорил, что вы чем-то похожи друг на друга?";

"Красотуны Котики! Пусть всегда ваши лица сияют улыбками".

А до этого Евгений показал, как радует свою супругу.

"Ох, как нам хочется на хорошее тропическое побережье, лежать на пляже и наслаждаться друг другом!

Но это только после нашей победы!

Верим в наших ребят и девушек из ВСУ!

Держим сильный тыл!

Но не забываем жить, потому что эта борьба ради жизни!

Пусть война не ворует нашу молодость!

Живите, любите, мечтайте!", - написал звезда.

Напомним, судья "Україна має талант" Кот впечатлил растяжкой во время нежностей с женой

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