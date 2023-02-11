Вона зізналася, що у них – сімейна ідилія, тож кризи у відносинах їм незнайомі. Ребрик наголосила, що вони спокійна пара, а вдома - штиль.

Українська телеведуча Лілія Ребрик та хореограф Андрій Дикий нещодавно відсвяткували "сталеве весілля" - 11 років шлюбу. Телеведуча неодноразово присвячувала чоловікові ніжні слова, дякувала за кохання та підтримку.

В інтерв'ю Аліні Доротюк актриса розкрила секрети сімейного щастя, а також розповіла, які поради психологів вважає марними.

Вона зізналася, що у них – сімейна ідилія, тож кризи у відносинах їм незнайомі. Лілія Ребрик наголосила, що вони спокійна пара, а вдома – штиль.

"Я це дуже ціную і дякую чоловікові за таку можливість - бути вдома у спокої. Зараз такий час, коли хочеться тиші, і вона в нас вдома є. Усі, хто знає нас, знають, що ми дуже доповнюємо один-одного. І це не просто слова. Я довго до цього йшла, так хотіла, щоб удома було порозуміння - від кінчиків волосся до кінчиків пальців. І я не втомлююся дякувати за це чоловікові", - зазначила вона.

Лілія Ребрик зазначає, що хвалити і дякувати чоловікові потрібно не тому, що так радять психологи, а тільки від щирого серця - якщо ти справді так відчуваєш.

"Не треба хвалити. Він що, дитина? Ні. Та й дітей не потрібно спеціально хвалити. Діти просто найкращі. І чоловік має бути для тебе найкращим. Все має йти від серця. Психологи кажуть, що потрібно. Нічого не потрібно!" Якщо потрібно щось пояснювати, то вже не потрібно пояснювати", - вважає Ребрик.

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