Она призналась, что у них – семейная идиллия, так что кризисы в отношениях им незнакомы. Ребрик подчеркнула, что они спокойная пара, а дома – штиль.

Украинская телеведущая Лилия Ребрик и хореограф Андрей Дикий недавно отпраздновали "стальную свадьбу" - 11 лет брака. Телеведущая неоднократно посвящала мужу нежные слова, благодарила за любовь и поддержку.

В интервью Алине Доротюк актриса раскрыла секреты семейного счастья, а также рассказала, какие советы психологов считает бесполезными.

Она призналась, что у них – семейная идиллия, так что кризисы в отношениях им незнакомы. Лилия Ребрик подчеркнула, что они спокойная пара, а дома – штиль.

"Я это очень ценю и благодарю мужа за такую возможность - быть дома в спокойствии. Сейчас такое время, когда хочется тишины, и она у нас дома есть. Все, кто знает нас, знают, что мы очень дополняем друг друга. И это не просто слова. Я долго к этому шла, так хотела, чтобы дома было взаимопонимание - от кончиков волос до кончиков пальцев. И я не устаю благодарить за это мужа", - отметила она.

Лилия Ребрик отмечает, что хвалить и благодарить мужа нужно не потому, что так советуют психологи, а только от чистого сердца - если ты действительно так чувствуешь.

"Не нужно хвалить. Он что, ребенок? Нет. Да и детей не нужно специально хвалить. Дети просто самые лучшие. И муж должен быть для тебя самым лучшим. Все должно идти от сердца. Психологи говорят, что нужно. Ничего не нужно! Если нужно что-то объяснять, значит уже не нужно объяснять", - считает Ребрик.

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