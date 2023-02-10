10 лютого, поки в Україні одна за одною лунали повітряні тривоги через пуски російських ракет, у Ганни Саліванчук сталося особисте горе. У сторіс на своїй сторінці в Instagram 37-річна артистка повідомила, що зламала носа, та показала "шок-контент".

Ще вчора Саліванчук танцювала та співала, а сьогодні потрапила до лікарні. Зірка постраждала через ожеледицю. Вона йшла забирати сина зі школи, але послизнулася та впала прямо лицем об сходинку. Рентген показав перелом, також у артистки підозра на струс мозку.

Ганна без фільтрів показала, як зараз виглядає її обличчя, та пожартувала, що тепер у неї перенісся, як у Аватара. При цьому найбільше акторку засмутило те, що це сталося напередодні важливого для неї прямого ефіру, тому вона розплакалася в кабінеті в лікаря.

"Я лікарю кажу, що в неділю в мене прямий ефір на 1+1, тому я плачу, а він каже що і так красива", — розповіла Ганна Саліванчук.

"Коли ти кажеш, що зараз трішки пригальмуєш, то якраз це трапляється з твоїм життям", — додала зірка.

Ганна вже тривалий час живе в шлюбі з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, разом зіркова пара виховує двох дітей. 2015 року у них народився син Гліб, а в 2020 – Микита.

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