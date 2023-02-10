10 февраля, пока в Украине одна за другой раздавались воздушные тревоги из-за пусков российских ракет, у Анны Саливанчук произошло личное горе. В сторис на своей странице в Instagram 37-летняя артистка сообщила, что сломала нос, и показала "шок-контент".

Еще вчера Саливанчук танцевала и пела, а сегодня попала в больницу. Звезда пострадала из-за гололеда. Она шла забирать сына из школы, но поскользнулась и упала прямо лицом о ступеньку. Рентген показал перелом, также у артистки подозрение на сотрясение мозга.

Анна без фильтров показала, как сейчас выглядит ее лицо, и пошутила, что теперь у нее переносица, как у Аватара. При этом больше всего актрису расстроило то, что это произошло накануне важного для нее прямого эфира, поэтому она расплакалась в кабинете врача.

"Я врачу говорю, что в воскресенье у меня прямой эфир на 1+1, поэтому я плачу, а он говорит, что и так красивая", — рассказала Анна Саливанчук.

"Когда ты говоришь, что сейчас немного притормозишь, то как раз это случается с твоей жизнью", - добавила звезда.

Анна уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, вместе звездная пара воспитывает двоих детей. В 2015 году у них родился сын Глеб, а в 2020 – Никита.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

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