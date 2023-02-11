Популярний український телеведучий, інтерв'юер та блогер Анатолій Анатолич, який відзначився особливою ворожістю до українських зірок-зрадників, часто ділиться з шанувальниками у Instagram новинами та подробицями свого життя. Так цього разу шоумен опублікував відео, на якому помітив одну цікаву деталь.

Так, у своєму профілі Анатолій показав відео, де можна побачити президента України Володимира Зеленського на зустрічі з європейськими лідерами. Коли всі вишикувалися для спільного фото та заходив Зеленський, йому всі аплодували. Усі, окрім угорського прем'єра Віктора Орбана, яким симпатизує путіну. І саме на це звернув увагу Анатолій.

У своєму посту телеведучий розповів, чому в усьому світі підтримують Україну та нашого лідера, чому всі допомагають і хочуть бути причетними до нашої перемоги над російським злом. І водночас розповів про Угорщину, і чому не всі зобов'язані нас підтримувати.

"Дмитро Кулеба в інтерв'ю розказав мені, що міністр закордонних справ Угорщині єдиний, хто за час війни жодного разу не зателефонував своєму колезі в Україну. Не запропонував допомоги. Але знову ж питання: Чи мають нам всі допомагати? Звичайно ні. В них своє життя. Нам ніхто і нічого не винен. Це наше життя, і ми самі маємо в ньому дати собі раду. Нам не варто ображатися, через те, що десь нам не допомогли так, як ми вважаємо, що ми цього заслуговуємо. Це я зараз не тільки про Орбана. Я взагалі. Ми маємо бути сильними. У підсумку ми самі стоїмо проти зла. Так, з величезною підтримкою світу. Моральною, фінансовою, військовою. Але все одно це наша справа. Тому треба навчитися ігнорувати таких "друзів". Ми переможемо. І весь світ хоче бути в цей момент з нами. І ми будемо вдячні кожній людині з цих сотень мільйонів за підтримку. І обирати ти за добро, чи за зло - це вибір кожного. Навіть Орбана", - поділився своїми роздумами Анатолій Анатолій.

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