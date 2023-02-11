Популярный украинский телеведущий, интервьюер и блогер Анатолий Анатолич, который отметился особой враждебностью к украинским звездам-предателям, часто делится с поклонниками в Instagram новостями и подробностями своей жизни. Так, в этот раз шоумен опубликовал видео, на котором заметил одну интересную деталь.

Так, в своем профиле Анатолий показал видео, на котором можно увидеть президента Украины Владимира Зеленского на встрече с европейскими лидерами. Когда все выстроились для совместного фото и заходил Зеленский, ему все аплодировали. Все, кроме венгерского премьера Виктора Орбана, которым симпатизирует путину. И именно на это обратил внимание Анатолич.

В своем посте телеведущий рассказал, почему во всем мире поддерживают Украину и нашего лидера, почему все помогают и хотят быть причастными к нашей победе над российским злом. И в то же время рассказал о Венгрии и почему не все обязаны нас поддерживать.

"Дмитрий Кулеба в интервью рассказал мне, что министр иностранных дел Венгрии единственный, кто за время войны ни разу не позвонил по телефону своему коллеге в Украину. Не предложил помощь. Но опять же вопрос: должны ли нам все помогать? Конечно, нет. У них своя жизнь. Нам никто и ничего не должен. Это наша жизнь, и мы сами должны в ней справиться. Нам не стоит обижаться, потому что где-то нам не помогли так, как мы считаем, что мы этого заслуживаем. Это я сейчас не только об Орбане. Я вообще. Мы должны быть сильными. В итоге мы сами стоим против зла. Да, с огромной поддержкой мира. Нравственной, финансовой, военной. Но все равно это наше дело. Поэтому нужно научиться игнорировать таких "друзей". Мы победим. И весь мир желает быть в этот момент с нами. И мы будем благодарны каждому человеку из этих сотен миллионов за поддержку. И выбирать ты за добро или за зло – это выбор каждого. Даже Орбан", - поделился своими размышлениями Анатолий Анатолич.

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