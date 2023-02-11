Дружина актора студії "Квартал 95" Степана Казаніна Наталія, яка народилася та половину життя прожила в росії, емоційно звернулася до українців.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram дружина коміка поділилася думками під час чергової повітряної тривоги, доки її екс-співвітчизники запускали ракети по Україні.

"Зима ховає чернетки. Суне під ніс чистими, білими аркушами. Благає написати хоч рядок... Дивись, мовляв, це все твоє, твоє-о! Просто притисни долоню до снігового простирадла, відчуй її прохолоду. Руки стигнуть? Хочеться сховати льодинки в теплі кишені? Розбудити подихом? А то, залишати свій слід завжди нелегко… Нелегко з невисловленими думками, з ненаписаними текстами, не поставленими крапками", — пише Наталія Казаніна.

Дружина зірки "Квартал 95" зізнається, що їй хочеться розповісти про щось світле, але в голові лише заплутаний клубок.

"Ще не всім допомогли, не всіх відігріли, не на все задонатили... На жаль, я не можу бути колишньою, поки комусь боляче і страшно... Я не можу бути колишньою, поки мені боляче і страшно! Я ніколи вже не стану колишньою... Стану іншою… Ще сильнішою і відчайдушнішою! Писатиму великими літерами, розмашистим почерком. Тупатиму знаками оклику. Гучно тупотітиму! Щоб усі почули!", — підкреслила вона.

Але навіть у такі моменти Казаніна не втрачає почуття гумору і жартує: "А поки що вірно виведу заледенілими пальцями хоч один рядок. Піднімуся хоча б на одну сходинку. На один крок стану ближче до мети, до того світлого дня, який ми всі так чекаємо... Так що не судіть суворо блудного блогера. Блугера виходить. 😂 Посміхніться і залиште своє маленьке сердечко. Разом швидше зігріємося".

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