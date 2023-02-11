В этот раз на своей странице в Instagram жена комика поделилась мыслями во время очередной воздушной тревоги, пока ее экс-соотечественники запускали ракеты по Украине.

"Зима прячет черновики. Тычет под нос чистыми, белыми листами. Умоляет написать хоть строчку… Смотри, мол, это всё твоё, твоё-о! Просто прижми ладонь к снежной простыне, почувствуй её прохладу. Руки стынут? Хочется спрятать ледышки в тёплые карманы? Разбудить дыханием? А то, оставлять свой след всегда нелегко… Нелегко с невысказанными мыслями, с ненаписанными текстами, не поставленными точками", — пишет Наталья Казанина.

Супруга звезды "Квартал 95" признается, что ей хочется поведать о чем-то светлом, но в голове только запутанный клубок.

"Еще не всем помогли, не всех отогрели, не на всё задонатили… Увы, я не могу быть прежней, пока кому-то больно и страшно… Я не могу быть прежней, пока мне больно и страшно! Я никогда уже не стану прежней… Стану другой… Ещё более сильной и отчаянной! Буду писать большими буквами, размашистым почерком. Буду топать восклицательными знаками. Громко топать! Чтобы все услышали!", — подчеркнула", — подчеркнула она.

Но даже в такие моменті Казанина не теряет чувства юмора и шутит: "А пока верно выведу заледеневшими пальцами хоть одну строчечку. Поднимусь хотя бы на одну ступеньку. На один шаг стану ближе к цели, к тому светлому дню, который мы все так ждём… Так что не судите строго блудного блогера. Блугера получается.😂 Улыбнитесь и оставьте свое маленькое сердечко. Вместе скорее согреемся".

Напомним, звезда "Женского Квартала" высказалась о выезде Олега Винника за границу.

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