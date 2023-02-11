Відомий шеф-кухар та суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився з українцями, куди нещодавно витратив значну суму.

Нещодавно Ектор збирав кошти на допомогу нашим військовим, які перебувають у Бахмуті. Цього разу він вирішив відзвітувати, як ситуація з витратами для наших захисників і що було закуплено.

«Ми дуже оперативно зібрали кошти – за 21 годину зібрали 105.000 грн., але потім добрали ще до 116.000 грн. Це вогонь!

Спочатку ми збирали на 5 касок типу FAST по 21.000 грн, але на нас вийшли волонтери зі Зграї, і допомогли закупити каски вдвічі дешевше — у виробника це 14.000, але Стая додала ще свою волонтерську знижку і купили за 10. — це теж вогонь !

Тож ми запитали у хлопців, чим ще можемо їх забезпечити, окрім касок. Вирішено було купити ще активні навушники, адаптери до них, мультитули та ще насамкінець докупили пару павербанків, інші розхідники і додали трохи запасів» - поділився Хіменес-Браво, куди пішла велика сума.

За словами шеф-кухаря, він дуже хвилювався, адже слід було знайти не лише де купити, а й де знайти якісне та дешевше, а ще стежити за витратою коштів.

Реакція українців не забарилася:

«Дякую Вам, Екторе! У вас велике серце! Дякуємо вашій команді ❤️; Ектор дякую! Ви кращий!; Українцями не народжуються, українцями стають;

Ви дуже гарна людина! Рада, що є такі люди, як ви.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.