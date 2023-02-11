Известный шеф-повар и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился с украинцами, куда недавно потратил внушительную сумму.

Не так давно Эктор собирал средства на помощь нашим военным, находящимся в Бахмуте. В этот раз он решил отчитаться, как обстоит ситуация с расходами для наших защитников и что было закуплено.

«Мы очень оперативно собрали средства – за 21 час собрали 105.000 грн, но потом добрали еще до 116.000 грн. Это огонь!

Сначала мы собирали на 5 касок типа FAST по 21.000 грн, но на нас вышли волонтеры из Стаи, и помогли закупить каски в 2 раза дешевле — у производителя это 14.000, но Стая добавила еще свою волонтерскую скидку и купили за 10. - это тоже огонь!

Так что мы спросили у ребят, чем еще можем их обеспечить, кроме касок. Решено было купить еще активные наушники, адаптеры к ним, мультитулы и еще напоследок докупили пару павербанков, другие расходники и добавили немного запасов» - поделился Хименес-Браво, куда ушла внушительная сумма.

По словам шеф-повара, он очень волновался, ведь следовало найти не только где купить, но и где найти качественное и дешевле, а еще следить за расходом средств.

Реакция украинцев не заставила себя ждать:

«Спасибо Вам, Эктор! У вас большое сердце! Спасибо вашей команде ❤️; Эктор спасибо! Вы лучший!; Украинцами не рождаются, украинцами становятся;

Вы очень хороший человек! Рада, что есть такие люди, как вы».

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.