Співачка Насті Каменських вирішила розповісти, де пропадала довгий час та які наслідки отримала.

Популярна співачка Настя Каменських перші кілька місяців після вторгнення жила в Іспанії та взагалі не приїжджала додому. І якщо артистка висловлювалася в мережі і ділилася своєю думкою, то її чоловік Потап відмовлявся повернутися додому і давати будь-які коментарі.

Через півроку Каменських повернулася додому, почала відвідувати різні заходи та розповідала про наміри продовжити кар'єру, переходячи на україномовні пісні.

На цей раз артистка вирішила нарешті поспілкуватися і з шанувальниками, написавши відповіді на найпопулярніші питання.

Зокрема, вона розповіла, де пропадала, як поводиться у формі і що відчуває:

«Як і багато людей зараз, я випала з режиму, набрала зайву вагу. Але зараз намагаюся повернутись до активних тренувань, це дуже допомагає триматися.

Я теж дуже сумувала, обов'язково все поступово показуватиму» - поділилася Каменських.

Зокрема, багатьох цікавив її емоційний стан і як співачка почувається.

Настя Каменських уперше за довгий час звернулася до фанатів та заговорила про свою роботу. За її словами, нинішній тур українськими містами "Я-Україна" посідає особливе місце у її житті. Пісня завжди зігрівала душу і серце нашої неймовірно співаючої нації.

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