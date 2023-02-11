Певица Насти Каменских решила рассказать, где пропадала долгое время и какие последствия получила.

Популярная певица Настя Каменских первые несколько месяцев после вторжения жила в Испании и вообще не приезжала домой. И если же артистка высказывалась в сети и делилась своим мнением, то ее супруг Потап отказывался вернуться домой и давать какие-либо комментарии.

Спустя полгода Каменских вернулась домой, начала посещать различные мероприятия и рассказывала о намерениях продолжить карьеру, переходя на украиноязычные песни.

В этот раз артистка решила наконец-то пообщаться и с поклонниками, написав ответы на самые популярные вопросы.

В частности, она рассказала, где пропадала, как держит себя в форме и что чувствует:

«Как и многие люди сейчас, я выпала с режима, набрала лишний вес. Но сейчас пытаюсь вернуться к активным тренировкам, это очень помогает держаться.

Я тоже очень скучала, обязательно все постепенно буду показывать» - поделилась Каменских.

В частности, многих интересовало ее эмоциональное состояние и как певица себя чувствует.

Настя Каменских впервые за долгое время обратилась к фанатам и заговорила о своей работе. По ее словам, нынешний тур по украинским городам "Я-Украина" занимает особое место в ее жизни. Песня всегда согревала душу и сердце нашей невероятно поющей нации.

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