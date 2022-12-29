Популярная украинская певица Настя Каменских, которая сначала войны и все это время живет частично в Украине и частично за границей, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательные фото и написала трогательное послание украинцам в канун Нового года.

Как видно, на новых фотографиях Настя запечатлена на прогулке. Перед камерой она появилась в стильном и уютном наряде – широких джинсах с кроссами и бежевом пальто, а вокруг шеи замотала теплый белый шарф. Ее пышные кудри распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Каменских написала: "Обычно в это время мы все с вами подводим итоги года, вспоминаем все, что произошло за все время и составляем планы на будущее. Но сегодня все то, что раньше имело значение – кажется, потеряло всякий смысл. А очень простые и банальные ранее вещи, которые многие из нас принимали за должное – получили новую ценность. Пожалуй, каждый понял, что самое дорогое – это наша жизнь и родные рядом. Что каждый новый день, который есть возможность проживать – это большой дар, который нужно ценить. Сегодня я благодарна за возможность жить, видеть родных и продолжать творить. И я точно знаю, что ни один из нас не будет никогда таким, как раньше. Мы все будем лучше, мы уже лучше".

Напомним, "Никогда не выйдет": Гросу показала кадры со съемок клипа, над которым работала перед началом войны.

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