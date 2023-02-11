Учасниця романтичного реаліті-шоу "Холостяк-12" - актриса Вікторія Варлей позувала на березі океану до фотокамери боком.

Учасниця романтичного реаліті-шоу "Холостяк-12" із Алексом Топольським – актриса Вікторія Варлей – продовжує радувати фоловерів своїми гарними знімками. У Instagram вона опублікувала нові фотографії з фотосесії на узбережжі Атлантичного океану Майамі.

Актриса Вікторія Варлей позувала на березі океана до фотокамери боком. Вона спокусливо вигнулась і підняла руки догори. Фігура Варлей виглядає ідеальною – вона струнка та сексуальна.

У пості Варлей залишила міркування про важливість позитивного мислення.

"Негативні думки впливають на якість життя, так у житті трапляються труднощі, помилки, розчарування, але якщо постійно зосереджувати на цьому свою увагу ви ніколи не досягнете успіху. Позитивне мислення – наше психологічне та фізичне здоров'я!", - зазначила учасниця романтичного реаліті-шоу "Холостяк-12" із Алексом Топольським.

Також позувала Віка у бежевій сукні із чорною спідницею. Шию вона прикрасила срібним аксесуаром.

У коментарях підписники залишили їй багато компліментів: "Яка фігурка", "Які ноги! Яка засмага!", "Королева", "Афродіта", "Богиня", "Ох і неймовірна".

Нагадаємо, що зараз у Тараса Цимбалюка новий роман – обраницею актора стала рестораторка Світлана Готочкіна.

Також нагадаємо, що Вікторія Варлей зустріла чоловіка своєї мрії.

Крім того, Politeka.net писала, що українці рознесли "Холостяка" Топольського після пост-шоу.