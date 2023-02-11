Участница романтического реалити-шоу "Холостяк-12" - актриса Виктория Варлей позировала на берегу океана к фотокамере боком.

Участница романтического реалити-шоу "Холостяк-12" с Алексом Топольским – актриса Виктория Варлей – продолжает радовать фолловеров своими красивыми снимками. В Instagram она опубликовала новые фотографии из фотосессии на побережье Атлантического океана в Майами.

Актриса Виктория Варлей позировала на берегу океана к фотокамере боком. Она соблазнительно выгнулась и подняла руки кверху. Фигура Варлей выглядит идеальной – она стройная и сексуальная.

В посте Варлей оставила рассуждения о важности положительного мышления.

"Отрицательные мысли влияют на качество жизни, так в жизни случаются трудности, ошибки, разочарования, но если постоянно сосредотачивать на этом свое внимание вы никогда не добьетесь успеха. Позитивное мышление - наше психологическое и физическое здоровье!", - отметила участница романтического реалити-шоу "Холостяк-12" с Алексом Топольским.

Также позировала Вика в бежевом платье с черной юбкой. Шею она украсила серебряным аксессуаром.

В комментариях подписчики оставили ей много комплиментов: "Какая фигурка", "Какие ноги! Какой загар!", "Королева", "Афродита", "Богиня", "Ох и невероятная".

Напомним, что сейчас у Тараса Цымбалюка новый роман – избранницей актера стала ресторатор Светлана Готочкина.

Также напомним, что Виктория Варлей встретила мужчину своей мечты.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцы разнесли "Холостяка" Топольского после пост-шоу.