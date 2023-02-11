Участница романтического реалити-шоу "Холостяк-12" с Алексом Топольским – актриса Виктория Варлей – продолжает радовать фолловеров своими красивыми снимками. В Instagram она опубликовала новые фотографии из фотосессии на побережье Атлантического океана в Майами.
Актриса Виктория Варлей позировала на берегу океана к фотокамере боком. Она соблазнительно выгнулась и подняла руки кверху. Фигура Варлей выглядит идеальной – она стройная и сексуальная.
В посте Варлей оставила рассуждения о важности положительного мышления.
"Отрицательные мысли влияют на качество жизни, так в жизни случаются трудности, ошибки, разочарования, но если постоянно сосредотачивать на этом свое внимание вы никогда не добьетесь успеха. Позитивное мышление - наше психологическое и физическое здоровье!", - отметила участница романтического реалити-шоу "Холостяк-12" с Алексом Топольским.
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Также позировала Вика в бежевом платье с черной юбкой. Шею она украсила серебряным аксессуаром.
В комментариях подписчики оставили ей много комплиментов: "Какая фигурка", "Какие ноги! Какой загар!", "Королева", "Афродита", "Богиня", "Ох и невероятная".
Напомним, что сейчас у Тараса Цымбалюка новый роман – избранницей актера стала ресторатор Светлана Готочкина.
Также напомним, что Виктория Варлей встретила мужчину своей мечты.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинцы разнесли "Холостяка" Топольского после пост-шоу.