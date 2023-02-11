Анна Кошмал артистка вирішила поділитися з користувачами мережі рецептом однієї зі своїх улюблених страв.

Українська актриса Анна Кошмал, яка зіграла героїню Женю у серіалі "Свати", радує аудиторію своїми фотосесіями та шикарною фігурою. Ганна не виснажує себе дієтами, і при цьому завжди знаходиться у чудовій формі.

В Інстаграм-Сторіз артистка поспілкувалася з користувачами мережі та розкрила рецепт легкого перекушування.

Анна Кошмал відвідала одну з лекцій з йоги та здорового харчування. Їй запам'яталася одна цитата лектора: "готує собі вдома, та не їсть з доставки чи кафе/ресторанах, лише той, хто любить себе". Тому актриса завжди намагається готувати собі сама. Вона дотримується здорового харчування і не їсть м'яса.

Тому артистка вирішила поділитися з користувачами мережі рецептом однієї зі своїх улюблених страв, яким часто тішить свою родину.

Зокрема, актриса Анна Кошмал частенько готує оладки. Для цього вам знадобиться:

1 склянка рослинного молока

2 столові ложки цукру чи замінника

2 склянки борошна, якому віддаєте перевагу

1 столова ложка рослинної олії

1 стиглий банан

Щоб приготувати оладки, змішайте в окремих тарілках сухі та рідкі інгредієнти. Потім з'єднайте їх разом та перемішайте. Готувати на сухій сковороді. Все дуже легко.

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