Украинская актриса Анна Кошмал, которая сыграла героиню Женю в сериале "Сваты", радует аудиторию своими фотосессиями и шикарной фигурой. Анна не изнуряет себя диетами, и при этом всегда находится в прекрасной форме.
В Инстаграм-Сториз артистка пообщалась с пользователями сети и раскрыла рецепт легкого перекуса.
Анна Кошмал посетила одну из лекций по йоге и здоровому питанию. Ей запомнилась одна цитата лектора: "готовит для себя дома, а не ест из доставки или кафе/ресторанах, только тот, кто любит себя". Потому актриса всегда старается готовить себе сама. Она придерживается здорового питания и не есть мяса.
Потому артистка решила поделится с пользователями сети рецептом одного из своих самых любимых блюд, которым часто радует свою семью.
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В частности, актриса Анна Кошмал частенько готовит оладки. Для этого вам понадобится:
- 1 стакан растительного молока
- 2 столовые ложки сахара или заменителя
- 2 стакана муки, которую предпочитаете
- 1 столовая ложка растительного масла
- 1 спелый банан
Чтобы приготовить оладки, смешайте в отдельных тарелках сухие и жидкиев ингридиенты. Потом соедините их вместе и перемешайте. Готовить на сухой сковороде. Все очень просто.
Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.
Как сообщала Politeka, звезда "Сватов" Кошмал поделилась рецептом счастья для украинцев.
Также Politeka писала, что звезда "Сватов" Кошмал объяснила, ради кого снималась с путинистом Добронравовым.