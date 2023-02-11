Украинская актриса Анна Кошмал, которая сыграла героиню Женю в сериале "Сваты", радует аудиторию своими фотосессиями и шикарной фигурой. Анна не изнуряет себя диетами, и при этом всегда находится в прекрасной форме.

В Инстаграм-Сториз артистка пообщалась с пользователями сети и раскрыла рецепт легкого перекуса.

Анна Кошмал посетила одну из лекций по йоге и здоровому питанию. Ей запомнилась одна цитата лектора: "готовит для себя дома, а не ест из доставки или кафе/ресторанах, только тот, кто любит себя". Потому актриса всегда старается готовить себе сама. Она придерживается здорового питания и не есть мяса.

Потому артистка решила поделится с пользователями сети рецептом одного из своих самых любимых блюд, которым часто радует свою семью.

Популярные статьи сейчас

Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."

Беда с женой продюсера "Квартал 95", Анна Саливанчук разбила лицо и сломала нос: кадры из больницы

Валерий Залужный взволновал украинцев новым сообщением: "Сегодня..."

Если россияне возьмут Бахмут: украинцам сообщили о последствиях

"Прощай, королева": ушла из жизни знаменитая актриса-красавица, без мамы остались трое детей
Показать еще

В частности, актриса Анна Кошмал частенько готовит оладки. Для этого вам понадобится:

  • 1 стакан растительного молока
  • 2 столовые ложки сахара или заменителя
  • 2 стакана муки, которую предпочитаете
  • 1 столовая ложка растительного масла
  • 1 спелый банан

Чтобы приготовить оладки, смешайте в отдельных тарелках сухие и жидкиев ингридиенты. Потом соедините их вместе и перемешайте. Готовить на сухой сковороде. Все очень просто.

Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.

Как сообщала Politeka, звезда "Сватов" Кошмал поделилась рецептом счастья для украинцев.

Также Politeka писала, что звезда "Сватов" Кошмал объяснила, ради кого снималась с путинистом Добронравовым.