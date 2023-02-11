Дивлячись на такі кадри, який показав український шоумен та телеведучий Анатолій Анатолич, важко стримати розчулення.

Український шоумен і телеведучий Анатолій Анатоліч кадри з зустрічі зі своїм однорічним сином Нілом, який після повномасштабного вторгнення Росії в Україну разом із матір'ю та двома старшими сестрами переїхав до Франції. Телеведучий довго не бачив хлопчика і зворушливі кадри викликали розчулення у користувачів мережі.

На кадрах Анатолій Анатоліч та його однорічний син Ніл міцно обіймаються, зустрівшись у будинку. Хлопчик не бачив батька цілий місяць, але пам'ятає Анатолія. Дивлячись на такі кадри, важко стримати розчулення.

"Так, я розумію що без розлучень, не буває зустрічей... Мої розставання з дітьми - це найнижча ціна, яку я можу зараз платити. Я все ж таки можу їх бачити, хоч і не так часто, як мрію. Але я мрію. , щоб усі сім'ї були разом. Щоб усі закохані були поряд одна з одною. Щоб весна принесла нам перемог", - підписав телеведучий Анатолій Анатоліч під кадрами.

Користувачі мережі писали компліменти для батька та сина: "Так мило", "Аж плачу. Такі моменти безцінні", "Такі милі, такі чудові) Нехай усі сім'ї будуть разом", "У мене сльози на очах".

Нагадаємо, що Анатоліч не стримавшись, розніс російський шоу-бізнес.

Як повідомляла Politeka, Анатоліч заступився за свою знамениту куму, яка тривалий час спонсорувала росію.

Також Politeka писала, що Анатоліч пробіг марафон заради ЗСУ і не зміг стримати сліз.