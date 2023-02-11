Украинский шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич кадры со встречи со своим годовалым сыном Нилом, который после полномасштабного вторжения рф в Украину вместе с матерью и двумя старшими сестрами переехал во Францию. Телеведущий долго не видел мальчика и трогательные кадры вызвали умиление у пользователей сети.
На кадрах Анатолий Анатолич и его годовалый сын Нил крепко обнимаются, встретившись в доме. Мальчик не видел отца целый месяц, но все еще помнит Анатолия. Глядя на такие кадры, трудно сдержать умиление.
"Да, я понимаю что без расставаний, не бывает встреч... Мои расставания с детьми - это самая низкая цена, которую я могу сейчас платить. Я все же могу их видеть, хотя и не так часто, как мечтаю. Но я мечтаю, чтобы все семьи были вместе. Чтобы все влюбленные были рядом друг с другом. Чтобы весна принесла нам побед", - подписал телеведущий Анатолий Анатолич под кадрами.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Подписано распоряжение: кто имеет право на новую помощь в 1500 гривен
Беда с женой продюсера "Квартал 95", Анна Саливанчук разбила лицо и сломала нос: кадры из больницы
Два новых жестких правила вводят в Украине, что теперь под запретом: "С 18:00 до 06:00 будет действовать..."
"Сочувствие родителям": трагедией закончились поиски 11-летнего Виталика под Киевом
Пользователи сети писали комплименты для отца и сына: "Так мило", "Аж плачу. Такие моменты бесценные", "Такие милые, такие чудесные) Пусть все семьи будут вместе", "У меня слезы на глазах".
Напомним, что Анатолич не сдержавшись, разнес российский шоу-бизнес.
Как сообщала Politeka, Анатолич вступился за свою знаменитую куму, которая долгое время спонсировала рф.
Также Politeka писала, что Анатолич пробежал марафон ради ВСУ и не смог сдержать слез.