Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна і народила йому сина, а нещодавно оголосила про розрив із ним, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, після спокусливих кадрів із відпочинку на Мальдівах, Даша повернулася додому та підготувала шанувальникам чергове відео з вбиральні.
Так, у новому ролику Даша зняла себе у світлій просторій вбиральні з дзеркалами на всю стіну. Спочатку вона з'явилася перед камерою у затишному домашньому халатику, а потім знімає його і з'являється у темному комплекті білизни, який наголосив на ідеальній фігурі. Далі Даша починає наряджатися - вона надягає джинси з високою посадкою, чорну водолазку і світлу сорочку навстіж. Завершують образ стильні аксесуари та модне пальто, яке красиво лягло по фігурі.
Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нове відео Квіткової:
"Дивлячись на вас відпадає бажання їсти".
"Естетична насолода від кожного відео".
"Даша, а підштанники де? На мороз одні джинси?"
"Боже, як бути стрункою?".
"Сумую дуже".
"Шикарний образ! Ідеально".
"Як же це красиво, обожнюю".
"Я сумувала".
"Нереальна".
"Класний образ".
"Яка засмага".
"Яка ж гарна".
"Ви зараз схожа на Барбі".
"Яка гарна".
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