Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна і народила йому сина, а нещодавно оголосила про розрив із ним, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, після спокусливих кадрів із відпочинку на Мальдівах, Даша повернулася додому та підготувала шанувальникам чергове відео з вбиральні.

Так, у новому ролику Даша зняла себе у світлій просторій вбиральні з дзеркалами на всю стіну. Спочатку вона з'явилася перед камерою у затишному домашньому халатику, а потім знімає його і з'являється у темному комплекті білизни, який наголосив на ідеальній фігурі. Далі Даша починає наряджатися - вона надягає джинси з високою посадкою, чорну водолазку і світлу сорочку навстіж. Завершують образ стильні аксесуари та модне пальто, яке красиво лягло по фігурі.

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нове відео Квіткової:

"Дивлячись на вас відпадає бажання їсти".

"Естетична насолода від кожного відео".

"Даша, а підштанники де? На мороз одні джинси?"

"Боже, як бути стрункою?".

"Сумую дуже".

"Шикарний образ! Ідеально".

"Як же це красиво, обожнюю".

"Я сумувала".

"Нереальна".

"Класний образ".

"Яка засмага".

"Яка ж гарна".

"Ви зараз схожа на Барбі".

"Яка гарна".

Нагадаємо, "А ось вам": Решетник повеселив фото, що показує його маленький син окупантам.

Як повідомляла Politeka, "Одразу про Олійника подумав": Дантес повеселив українців фото з "Вадимом".

Також Politeka писала, що "Маленький шматочок під язичок": Тарабарова чесно розповіла, чим рятувалася від "недуги" вагітних.