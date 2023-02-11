Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, а недавно объявила о разрыве с ним, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, после соблазнительных кадров с отдыха на Мальдивах, Даша вернулась домой и подготовила поклонникам очередное видео из гардеробной.

Так, в новом ролике Даша сняла себя в светлой просторной гардеробной с зеркалами во всю стену. Сначала она появилась перед камерой в уютном домашнем халатике, а затем снимает его и появляется в темном комплекте белья, который подчеркнул идеальную фигуру. Дальше Даша начинается принаряжаться – она надевает джинсы с высокой посадкой, черную водолазку и светлую рубашку нараспах. Завершают образ стильные аксессуары и модное пальто, которое красиво легло по фигуре.

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое видео Квитковой:

"Глядя на вас отпадает желание есть".

"Эстетическое наслаждение от каждого видео".

"Даша, а подштанники где? На мороз одни джинсы?".

"Боже, как быть стройной?".

"Соскучилась очень".

"Шикарный образ! Идеально".

"Как же это красиво, обожаю".

"Я скучала".

"Нереальная".

"Классный образ".

"Какой загар".

"Какая же красивая".

"Вы сейчас похожа на Барби".

"Какая красивая".

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