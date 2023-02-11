Популярна українська співачка, а тепер ще й актриса театру Наталія Могилевська, яка з початку війни залишається в Україні і часто виступає з підтримкою благодійних проектів, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка показала яскраве фото та представила адаптацію свого хіта "Любила" українською мовою.
Як виявилося, Наталія вирішила зробити подарунок шанувальникам до Дня закоханих та записала по-новому свою стару пісню "Любила". Для презентації та лірик-відео співачка зробила яскраву фотосесію. У ній артистка з'явилася в пишній червоній сукні та бордових шкіряних рукавичках, її волосся розпущене в незвичайному укладанні, а на її обличчі яскравий макіяж.
У підписі до публікації Могилевська написала: "Прем'єра пісні "Любила". Присвячую всім закоханим під час війни. Кажуть, найжахливіші моменти нашого життя інколи перетворюються на найкрасивіші. Я ніколи не бачила стільки любові навколо, скільки бачу зараз. P.S. Пісня доступна на всіх цифрових майданчиках".
Користувачі не пройшли мимо і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
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"Добре вийшло!".
"Наталя, розкішне фото".
"Дуже люблю цю пісню! Дякую за версію рідною мовою!".
"Дуже класна пісня. Ви молодчинка!".
"Як гарно звучить українською мовою".
"Гарні пісні у вас".
"Наташа, люблю Вас! Надихали піснями, собою! І зараз люблю! Ви прекрасна!".
"Вау, улюблена пісня українською мовою".
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