Популярна українська співачка, а тепер ще й актриса театру Наталія Могилевська, яка з початку війни залишається в Україні і часто виступає з підтримкою благодійних проектів, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка показала яскраве фото та представила адаптацію свого хіта "Любила" українською мовою.

Як виявилося, Наталія вирішила зробити подарунок шанувальникам до Дня закоханих та записала по-новому свою стару пісню "Любила". Для презентації та лірик-відео співачка зробила яскраву фотосесію. У ній артистка з'явилася в пишній червоній сукні та бордових шкіряних рукавичках, її волосся розпущене в незвичайному укладанні, а на її обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації Могилевська написала: "Прем'єра пісні "Любила". Присвячую всім закоханим під час війни. Кажуть, найжахливіші моменти нашого життя інколи перетворюються на найкрасивіші. Я ніколи не бачила стільки любові навколо, скільки бачу зараз. P.S. Пісня доступна на всіх цифрових майданчиках".

Користувачі не пройшли мимо і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Добре вийшло!".

"Наталя, розкішне фото".

"Дуже люблю цю пісню! Дякую за версію рідною мовою!".

"Дуже класна пісня. Ви молодчинка!".

"Як гарно звучить українською мовою".

"Гарні пісні у вас".

"Наташа, люблю Вас! Надихали піснями, собою! І зараз люблю! Ви прекрасна!".

"Вау, улюблена пісня українською мовою".

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