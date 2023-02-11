Популярная украинская певица, а теперь еще и актриса театра Наталья Могилевская, которая с начала войны остается в Украине и часто выступает с поддержкой благотворительных проектов, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка показала яркое фото и представила адаптацию своего хита "Любила" на украинском языке.
Как оказалось, Наталья решила сделать подарок поклонникам ко Дню влюбленных и записала по-новому свою старую песню "Любила". Для презентации и лирик-видео певица сделала яркую фотосессию. В ней артистка появилась в пышном красном платье и бордовых кожаных перчатках, ее волосы распущены в необычной укладке, а на ее лице яркий макияж.
В подписи к публикации Могилевская написала: "Премьера песни "Любила". Посвящаю всем влюбленным во время войны. Говорят, самые ужасные моменты нашей жизни иногда превращаются в самые красивые. Я никогда не видела столько любви вокруг, сколько вижу сейчас. P.S. Песня доступна на всех цифровых площадках".
Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
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"Классно получилось!".
"Наталья, роскошное фото".
"Очень люблю эту песню! Спасибо за версию на родном языке!".
"Очень классная песня. Вы молодчинка!".
"Как же красиво звучит на украинском языке".
"Хорошие песни у вас".
"Наташа, люблю Вас! Вдохновляли песнями, собой! И сейчас люблю! Вы прекрасна!".
"Вау, любимая песня на украинском языке".
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