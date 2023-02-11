Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати баскський чизкейк.

"Надзвичайно ніжний, ледь вологий зсередини та підгорілий зовні - це смак кохання. Я готую його для вас з насолодою, з теплотою у серці✨. Бо хочу дарувати вам любов та бути поруч з вами. Нумо створювати свято разом. Ми цього варті❤️", — пише Володимир Ярославський.

Нам знадобляться такі інгредієнти:

-500г сир Філадельфія

-100г цукор

-200г яйця=4 шт середніх або 3шт великих + 1жовток

-160г вершки 30-35%

-ваніль чи екстракт ванілі, за бажанням

"Готувати зовсім просто, але важливо дотримуватися температур, бо це дасть саме той результат - підпаленої з карамельним присмаком скоринки й ніжної, навіть текучої серединки - саме таким він має бути. Тож усі інгредієнти кімнатної температури. Крем-сир розминаємо лопаткою, додаємо яйця, цукор, перемішуємо вінчиком, додаємо вершки та знов вінчиком робимо рівномірну суміш. Головне не вибиваємо, а перемішуємо!", — пояснює зірка "Мастер Шеф".

У форму діаметром 20 см кладемо пергамент та виливаємо суміш для чизкейка. Ярославський розігріває духовку до 220 градусів і випікає 21 хвилину.

"Ось тут увага❗️ в мене вже точно виведені температури й час, але кожна техніка трохи відрізняється, тож ваша задача саме за 20-21 хвилину довести скоринку до прям підпаленого карамельного стану!🖍️не лякайтесь що виріб ще дуже рідкий всередині. Адже потім ми охолоджуємо чизкейк і даємо вистояти у холоді хоча б 3-4 години. Текстура стабілізується і буде по консистенції, як заварний крем в середині. Далі вже ріжемо і насолоджуємося поєднанням солодких і солоних смаків з карамельними нотками", — додав шеф-кухар.

А якщо хочете зробити щось особливе - замініть 7-10% крем-сиру на сир з блакитною пліснявою чи Брі, чи навіть м’який козиний - буде дуже смачно.

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