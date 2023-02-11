В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар показал, как приготовить баскский чизкейк.

"Чрезвычайно нежный, чуть влажный изнутри и подгоревший снаружи - это вкус любви. Я готовлю его для вас с наслаждением, с теплотой в сердце✨. Потому что хочу дарить вам любовь и быть рядом с вами. Ну-ка создавать праздник вместе. Мы этого стоим ❤️", – пишет Владимир Ярославский.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

-500г сыр Филадельфия

-100г сахар

-200г яйца=4 шт средних или 3шт крупных + 1желток

-160г сливки 30-35%

-ваниль или экстракт ванили, по желанию

"Готовить совсем просто, но важно придерживаться температур, потому что это даст именно тот результат - горящей с карамельным привкусом корочки и нежной, даже текучей серединки - именно таким он должен быть. Так что все ингредиенты комнатной температуры. Крем-сыр разминаем лопаткой, добавляем яйца, сахар, перемешиваем венчиком, добавляем сливки и снова венчиком делаем равномерную смесь. Главное не выбиваем, а перемешиваем!", - объясняет звезда "Мастер Шеф".

В форму диаметром 20 см кладем пергамент и выливаем смесь для чизкейка. Ярославский разогревает духовку до 220 градусов и выпекает 21 минуту.

"Вот здесь внимание❗️ у меня уже точно выведены температуры и время, но каждая техника немного отличается, так что ваша задача именно за 20-21 минуту довести корочку до прямо горящего карамельного состояния! 🖍️не пугайтесь что изделие еще очень жидкое внутри. Ведь потом мы охлаждаем чизкейк и даем выстоять в холоде хотя бы 3-4 часа. Текстура стабилизируется и будет по консистенции, как заварной крем внутри. Дальше уже режем и наслаждаемся сочетанием сладких и соленых вкусов с карамельными нотками", — добавил шеф-кухар.

А если хотите сделать что-то особенное – замените 7-10% крем-сыра на сыр с голубой плесенью или Бри, или даже мягкий козьий – будет очень вкусно.

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