На своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узєлкова Марина Боржемська продовжує ділитися особистим і розповідає корисне для охочих упорядкувати себе. На цей раз вона розповіла, що її програмі схуднення сьогодні виповнюється чотири роки. Вона для неї та команди стала порятунком у різні моменти нашого життя.

«Але, мабуть, сьогодні мені хотілося б сказати більше не про схуднення, спорт, харчування та результати, а про чат, спілкування та людей, яких об'єднує спільна мета – бути іншими, не схожими ні на кого, бути здоровими, красивими, впевненими знайти себе та відродити втрачену надію.

Ми разом з вами зустріли війну – це точно не та зустріч, на яку ми чекали. Ми не дали впасти духом один одному, ми пережили і проживаємо всі страхи та біль разом.

Чат спілкування в програмі для мене та багатьох із вас – життя, в якому я бачу світлих людей у ​​всій цій темряві» - зізналася Марина.

Українки також вирішили висловити свої враження:

«З Днем народження, процвітання, більше тих, хто хоче правильно харчуватися; Здоров'я, миру, успіхів, натхнення!

Тому що це не просто для тіла та фізичного здоров'я... Так би мовити, душа в душу, серце до серця 💙; Ви наш приклад і наснагу! 🔥 Вітаю! Молодці! Та тримати! Успіхів!".

Нагадаємо, Боржемська зі "Зважені та щасливі" відверто розповіла про свою роботу.

Як повідомляла Politeka, Марина Боржемська здивувала кадрами з дітьми від Узелкова.

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