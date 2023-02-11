На своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узєлкова Марина Боржемська продовжує ділитися особистим і розповідає корисне для охочих упорядкувати себе. На цей раз вона розповіла, що її програмі схуднення сьогодні виповнюється чотири роки. Вона для неї та команди стала порятунком у різні моменти нашого життя.
«Але, мабуть, сьогодні мені хотілося б сказати більше не про схуднення, спорт, харчування та результати, а про чат, спілкування та людей, яких об'єднує спільна мета – бути іншими, не схожими ні на кого, бути здоровими, красивими, впевненими знайти себе та відродити втрачену надію.
Ми разом з вами зустріли війну – це точно не та зустріч, на яку ми чекали. Ми не дали впасти духом один одному, ми пережили і проживаємо всі страхи та біль разом.
Чат спілкування в програмі для мене та багатьох із вас – життя, в якому я бачу світлих людей у всій цій темряві» - зізналася Марина.
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Українки також вирішили висловити свої враження:
«З Днем народження, процвітання, більше тих, хто хоче правильно харчуватися; Здоров'я, миру, успіхів, натхнення!
Тому що це не просто для тіла та фізичного здоров'я... Так би мовити, душа в душу, серце до серця 💙; Ви наш приклад і наснагу! 🔥 Вітаю! Молодці! Та тримати! Успіхів!".
Нагадаємо, Боржемська зі "Зважені та щасливі" відверто розповіла про свою роботу.
Як повідомляла Politeka, Марина Боржемська здивувала кадрами з дітьми від Узелкова.
Також Politeka писала, що Боржемська зі "Зважені та щасливі" розповіла, як діти прийняли її нового коханого.