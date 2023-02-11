На своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова Марина Боржемская продолжает делиться личным и рассказывает полезное для желающих привести себя в порядок. В этот раз она рассказала, что ее программе похудения сегодня исполняется четыре года. Она для нее и команды стала спасением в разные моменты нашей жизни.

«Но, пожалуй, сегодня мне хотелось бы сказать больше не о похудении, спорте, питании и результатах, а о чате, общении и людях, которых объединяет общая цель – быть другими, не похожими ни на кого, быть здоровыми, красивыми, уверенными найти себя и возродить потерянную надежду.

Мы вместе с вами встретили войну – это точно не та встреча, которую мы ждали. Мы не дали упасть духом друг другу, мы пережили и проживаем все страхи и боль вместе.

Чат общения в программе для меня и многих из вас – жизнь, в которой я вижу светлых людей во всей этой тьме» - призналась Марина.

Украинки также решили выразить свои впечатления:

«С Днем рождения, процветания, побольше тех, кто хочет правильно питаться; Здоровья, мира, успехов, вдохновения!

Потому что это не просто для тела и физического здоровья... Так сказать, душа в душу, сердце к сердцу 💙; Вы наш пример и воодушевление!🔥 Поздравляю! Молодцы! Да держать! Удачи!».

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как дети приняли ее нового любимого.