Відомий телеведучий Григорій Решетник із дружиною часто діляться яскравими фото у мережі, розповідають про сім'ю та особисте.

Популярний український телеведучий Григорій Решетник, який багато років працює на телебаченні та вів проекти "Холостяк" та "Холостяка", часто розповідає про сім'ю. Дружина телеведучого також почала активно вести соціальні мережі та ділиться особистим.

Нерідко Христина показує фото в Інстаграмі з дітьми, домашні моменти з чоловіком або розповідає про важливе. Привертаючи увагу українців, цього разу Решетнику вдалося зацікавити перетворенням.

«Шалений день - 5та тривога за добу 🤬 але навіть незважаючи ні на що, вдалося отримати новий професійний досвід і реалізувати щось цікаве в студії 👏👏 скоро розповім, що саме» - поділилася Крістіна.

У мережі висловили свою думку:

«Тільки вперед 👏; Ви крута та смілива❤️; Ви така гарненька ❤; Озвучення мультика?); Погоджуюся з вами, ці тривоги вже набридли;

Телеведуча номер один) завжди усміхнена та доброзичлива); буде ще одна ведуча?».

Григорій та Христина під час чергової атаки окупантів спустилися до підземного паркінгу. Однак, замість того, щоб впасти в смуток, вони записали відео, яке бадьорить, для українців.

"Черговий дуже складний ранок у всіх українців. Але, знаєте, треба триматися, оптимізму має бути достатньо і його у нас дуже багато. Тому що весна вже близько, ми віримо у ЗСУ, ми віримо у ППО".

Нагадаємо, "А ось вам": Решетник повеселив фото, що показує його маленький син окупантам.

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