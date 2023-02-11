Известный телеведущий Григорий Решетник с женой часто делятся яркими фото в сети, рассказывают о семье и личном.

Популярный украинский телеведущий Григорий Решетник, который много лет работает на телевидении и вел проекты "Холостяк" и "Холостяка", часто рассказывает о семье. Супруга телеведущего также начала активно вести социальные сети и делится личным.

Нередко Кристина показывает фото в Инстаграм с детьми, домашние моменты с мужем или рассказывает о важном. Привлекая внимание украинцев, в этот раз Решетник удалось заинтересовать преображением.

«Безумный день - 5та тревога за сутки 🤬 но даже несмотря ни на что, удалось получить новый профессиональный опыт и реализовать кое-что интересное в студии 👏👏 скоро расскажу, что именно» - поделилась Кристина.

В сети выразили свое мнение:

«Только вперед👏; Вы крутая и смелая❤️; Вы такая хорошенькая❤; Озвучка мультика?); Соглашаюсь с вами, эти тревоги уже надоели;

Телеведущая номер один) всегда улыбчивая и дружелюбная); будет еще одна ведущая?».

Григорий и Кристина во время очередной атаки оккупантов спустились в подземный паркинг. Однако, вместо того, чтобы упасть в уныние, они записали бодрящее видео для украинцев.

"Очередное очень сложное утро у всех украинцев.Но, знаете, нужно держаться, оптимизма должно быть достаточно и его у нас очень много. Потому что весна уже близко, мы верим в ВСУ, мы верим в ПВО".

Напомним, "А вот вам": Решетник повеселил фото, что показывает его маленький сын оккупантам.

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