Артистка Ганна Саліванчук цього разу вирішила показати, як тепер виглядає після того, як випадково зламала носа. Це сталося вчора випадково, артистка розбила обличчя про сходинку.
Про це Саліванчук висловилася у мережі після відвідин лікаря, а також вирішила після поділитися своєю думкою, що робитиме далі.
"Я не здамся без бою. Мені прописали гормональні уколи для того, щоб швидше пройшов набряк, але я відмовилася, тому що я дотримуюся пп, вже мінус 2,5 кг. І йтиму далі до своєї мети!
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Ось для Микити я завжди красуня, і на ефір піду такий, адже головне не обличчя, а головне, що в душі», - пише Ганна.
Ще вчора Саліванчук танцювала та співала, а сьогодні потрапила до лікарні. Зірка постраждала через ожеледицю. Вона йшла забирати сина зі школи, але послизнулася і впала прямо обличчям на сходинку. Рентген показав перелом, а також у артистки підозра на струс мозку.
Ганна без фільтрів показала, як зараз виглядає її обличчя, і пожартувала, що тепер у неї перенісся, як у Аватару. При цьому найбільше актрису засмутило те, що це сталося напередодні важливого для неї прямого ефіру, тому вона розплакалася у кабінеті лікаря.
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