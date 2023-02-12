Артистка Анна Саливанчук в этот раз решила показать, как теперь выглядит после того, как случайно сломала нос. Это произошло вчера по случайности, артистка разбила лицо о ступеньку.

Об этом Саливанчук высказалась в сети после посещения врача, а также решила после поделиться своим мнением, что будет делать дальше.

«Я не сдамся без боя. Мне прописали гормональные уколы, для того, чтобы быстрее прошел отек, но я отказалась, так как я придерживаюсь пп, уже минус 2,5 кг. И буду идти дальше к своей цели!

Вот для Никиты я всегда красавица, и на эфир пойду такой, ведь главное не лицо, а главное, что в душе» - пишет Анна.

Еще вчера Саливанчук танцевала и пела, а сегодня попала в больницу. Звезда пострадала из-за гололеда. Она шла забирать сына из школы, но поскользнулась и упала прямо лицом о ступеньку. Рентген показал перелом, также у артистки подозрение на сотрясение мозга.

Анна без фильтров показала, как сейчас выглядит ее лицо, и пошутила, что теперь у нее переносица, как у Аватара. При этом больше всего актрису расстроило то, что это произошло накануне важного для нее прямого эфира, поэтому она расплакалась в кабинете врача.

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