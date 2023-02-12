На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар висловив свою думку після ракетного удару окупантів, спочатку повідомлялося, що було випущено близько 71 ракети, але пізніше сили оборони у зведенні повідомили ввечері, що їх було близько 106.

Багато громадських осіб висловили свою думку про ситуацію, підтримали постраждалих і поділилися своїми емоціями. Більшість із них живе у Києві і також ховається у сховищах під час тривоги.

«2023 рік Україну продовжує закидати ракетами країна-терорист. Я все ще не можу зрозуміти, наскільки це можливо. Звести з розуму 140 мільйонів населення. Говорити про братні народи і ссати у вічі всьому світу?» – різко висловився Ярославський.

До цього на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати баскський чізкейк.

"Надзвичайно ніжний, трохи вологий зсередини і підгорілий зовні - це смак кохання. Я готую його для вас з насолодою, з теплотою в серці". Тому що хочу дарувати вам любов і бути поряд з вами. стоїмо ❤️", - пише Володимир Ярославський.

Нагадаємо, суддя "Мастер Шеф" Ярославський поділився рецептом солоно-зелених сирників.

Також повідомлялося, що Володимир Ярославський чесно відповів, як прийшов у свою професію.

Крім того Politeka писала, що Володимир Ярославський з "Мастер Шеф" потрапив під шквал критики через перетин кордону - Мартиновська заступилася.