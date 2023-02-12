На своей странице в Instagram шеф-повар выразил свое мнение после ракетного удара оккупантов, сначала сообщалось, что были выпущены около 71 ракеты, но позже силы обороны в сводке сообщили вечером, что всего их было около 106.

Многие публичные личности высказали свое мнение о ситуации, поддержали пострадавших и поделились своими эмоциями. Большинство их них живет в Киеве и также прячется в убежищах во время тревоги.

«2023 год, Украину продолжает забрасывать ракетами страна-террорист. Я все еще не могу понять, как это возможно. Свести с ума 140 миллионов населения. Говорить про братские народы и ссать в глаза всему миру?» - резко высказался Ярославский.

До этого на своей странице в Instagram шеф-повар показал, как приготовить баскский чизкейк.

"Чрезвычайно нежный, чуть влажный изнутри и подгоревший снаружи - это вкус любви. Я готовлю его для вас с наслаждением, с теплотой в сердце✨. Потому что хочу дарить вам любовь и быть рядом с вами. Ну-ка создавать праздник вместе. Мы этого стоим ❤️", – пишет Владимир Ярославский.

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом солено-зеленых сырников.

Также сообщалось, что Владимир Ярославский честно ответил, как пришел в свою профессию.

Кроме того Politeka писала, что Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" попал под шквал критики из-за пересечения границы – Мартыновская вступилась.