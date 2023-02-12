На цей раз популярна артистка Оля Полякова показала, наскільки сильно її перетворює макіяж перед зйомками. Як відомо, 44-річна Полякова довгий час приховувала свій справжній вік, активно працює над собою, щоб мати молодший вигляд і часто робить на цьому акцент.

Наявність уколів краси вона повністю заперечувала раніше, заявляючи, що з ранніх років коле тільки ботокс, щоб уникнути мімічних заломів. При цьому артистка показує у мережі також і походи до косметолога.

Нещодавно перед зйомками шоу Полякова показала два різні кадри - до перетворення на гримерку та після нанесення макіяжу у готовому образі.

А також вона зізналася, що деякі процедури все ж таки робить:

"Якби ми не кололи ботокс і не робили все те, що ми робимо, ми б виглядали вже не зрозуміло як. Слава богу, що все це є. Я теж за те, щоб у цьому зізнаватись, нехай люди знають. Так, ми колемо ботокс, ми робимо маски, колемо "уколи краси". Я все це роблю і всім раджу".

Раніше Поляковою довелося зі знімальною групою спуститися до бомбосховища. Відео з нього Полякова опублікувала у своєму блозі Інстаграм.

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