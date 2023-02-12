В этот раз популярная артистка Оля Полякова показала, насколько сильно ее преображает макияж перед съемками. Как известно, 44-летняя Полякова долгое время скрывала свой настоящий возраст, активно работает над собой, чтобы выглядеть моложе и часто делает на этом акцент.

Наличие уколов красоты она полностью отрицала ранее, заявляя, что колет с ранних лет только ботокс, чтобы избежать мимических заломов. При этом артистка показывает в сети также и походы к косметологу.

Недавно перед съемками шоу Полякова показала два разных кадра - до преображения в гримерке и после нанесения макияжа в готовом образе.

А также она призналась, что некоторые процедуры все же делает:

"Если бы мы не кололи ботокс и не делали все то, что мы делаем, мы бы выглядели уже не понятно как. Слава богу, что все это есть. Я тоже за то, чтобы в этом признаваться, пусть люди знают. Да, мы колем ботокс, мы делаем маски, колем “уколы красоты”. Я все это делаю и всем советую".

Ранее Поляковой пришлось со съемочной группой спуститься в бомбоубежище. Видео из него Полякова опубликовала в своем блоге Инстаграм.

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