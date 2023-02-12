Катерина Репяхова, дружина Віктора Павлика, яка молодша за нього майже на тридцять років, вирішила відповісти на найчастіші питання.

Так, цього разу дівчина вирішила торкнутися тем, які хвилюють найбільшу кількість людей. Найбільше питали жінки про виховання дитини, про те, як дівчина її виховує і чим займається.

Одна з жінок порадила дівчині звернутися до невролога, щоби син Катерини навчився говорити.

«Не бачу такої потреби зараз» - заявила Репяхова.

Також запитали у Репяхової, коли вона збирається забирати у дитини пустушку, адже вона з нею практично завжди: «Поки що зовсім не бачу Мишка без пустушки. Забиратиму не скоро. Ну, як не скоро, ближче до двох років».

Також Репяхова наважилася розповісти, що хлопчик зовсім не показує пальчиком тварин і майже не говорить. Щоправда, Катерина Репяхова не переживає через це і вважає, що настане час, коли малюк нормально розмовлятиме.

Також вона зазначила, що віддала свого сина на заняття раннього розвитку, адже на її думку, саме в 1,3 роки саме час віддати туди дитину.

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