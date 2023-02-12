Так, цього разу дівчина вирішила торкнутися тем, які хвилюють найбільшу кількість людей. Найбільше питали жінки про виховання дитини, про те, як дівчина її виховує і чим займається.
Одна з жінок порадила дівчині звернутися до невролога, щоби син Катерини навчився говорити.
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«Не бачу такої потреби зараз» - заявила Репяхова.
Також запитали у Репяхової, коли вона збирається забирати у дитини пустушку, адже вона з нею практично завжди: «Поки що зовсім не бачу Мишка без пустушки. Забиратиму не скоро. Ну, як не скоро, ближче до двох років».
Також Репяхова наважилася розповісти, що хлопчик зовсім не показує пальчиком тварин і майже не говорить. Щоправда, Катерина Репяхова не переживає через це і вважає, що настане час, коли малюк нормально розмовлятиме.
Також вона зазначила, що віддала свого сина на заняття раннього розвитку, адже на її думку, саме в 1,3 роки саме час віддати туди дитину.
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